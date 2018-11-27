27 Kasım 2018, 16:33
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Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) 		EN YÜKSEK

(LİRA)
Hamsi

 10,00 10,00
Somon (çiftlik) 20,00 25,00
İstavrit 10,00 10,00
Kefal - -
Mezgit 20,00 30,00

Levrek (çiftlik) 25,00 30,00
Çipura (çiftlik) 25,00 30,00
Kötek - -
Palamut (tane) 5,00 10,00
Barbunya 20,00 25,00
Kalkan 50,00 70,00
Çinekop (deniz) 30,00 30,00
Zargana 20,00 25,00
Kırlangıç - -
Levrek (deniz) 30,00 35,00
Alabalık 10,00 10,00
Uskumru 20,00 20,00
Sazan 10,00 15,00
27 Kasım 2018 Salı 16:33