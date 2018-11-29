Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 8 ila 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
Samsun Büyükşehir Belediyesi
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
| 8,00
| 10,00
| Somon (çiftlik)
| 20,00
| 25,00
| İstavrit
| 7,00
| 10,00
| Kefal
| -
| -
| Mezgit
| 15,00
| 20,00
| Levrek (çiftlik)
| 25,00
| 30,00
| Çipura (çiftlik)
| 25,00
| 30,00
| Kötek
| -
| -
| Palamut (tane)
| 5,00
| 8,00
| Barbunya
| 20,00
| 25,00
| Kalkan
| 50,00
| 70,00
| Çinekop (deniz)
| 30,00
| 35,00
| Zargana
| 20,00
| 25,00
| Kırlangıç
| -
| -
| Levrek (deniz)
| 30,00
| 40,00
| Alabalık
| 8,00
| 10,00
| Uskumru
| 15,00
| 20,00
| Sazan
| 10,00
| 15,00
29 Kasım 2018 Perşembe 17:54