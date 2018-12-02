02 Aralık 2018, 17:29
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Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) 		EN YÜKSEK

(LİRA)
Hamsi

 10,00 10,00
Somon (çiftlik) 20,00 25,00
İstavrit 8,00 10,00
Kefal - -
Mezgit 10,00 15,00

Levrek (çiftlik) 25,00 30,00
Çipura (çiftlik) 25,00 25,00
Kötek - -
Palamut (tane) 7,00 10,00
Barbunya 20,00 25,00
Kalkan 60,00 90,00
Çinekop (deniz) 30,00 35,00
Zargana 20,00 25,00
Kırlangıç - -
Levrek (deniz) 30,00 40,00
Alabalık 8,00 10,00
Uskumru 15,00 20,00
Sazan 10,00 10,00

Samsun Büyükşehir Belediyesi
02 Aralık 2018 Pazar 17:29