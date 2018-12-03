03 Aralık 2018, 17:50
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Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 7 ila 10 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 7 ila 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) 		EN YÜKSEK

(LİRA)
Hamsi

 7,00 10,00
Somon (çiftlik) 20,00 25,00
İstavrit 8,00 12,00
Kefal - -
Mezgit 15,00 20,00

Levrek (çiftlik) 25,00 30,00
Çipura (çiftlik) 25,00 25,00
Kötek - -
Palamut (tane) 5,00 10,00
Barbunya 20,00 25,00
Kalkan 80,00 90,00
Çinekop (deniz) 30,00 35,00
Zargana 20,00 25,00
Kırlangıç - -
Levrek (deniz) 35,00 45,00
Alabalık 8,00 10,00
Uskumru 15,00 20,00
Sazan 10,00 12,00

Samsun Büyükşehir Belediyesi
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:50