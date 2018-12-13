Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi
Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 ila 12 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
Samsun Büyükşehir Belediyesi
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK (TL)
|EN YÜKSEK (TL)
|Hamsi
|10
|12
|Somon (çiftlik)
|20
|30
|İstavrit
|5
|10
|Tirsi
|10
|12
|Mezgit
|15
|40
|Levrek (çiftlik)
|20
|25
|Levrek (deniz)
|40
|70
|Çipura (çiftlik)
|25
|30
|Palamut (tane)
|10
|15
|Barbunya
|20
|30
|Kalkan
|70
|90
|Çinekop (deniz)
|20
|50
|Zargana
|20
|25
|Alabalık
|15
|20
|Uskumru
|15
|20
|Sazan
|8
|12
13 Aralık 2018 Perşembe 13:21