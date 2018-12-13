13 Aralık 2018, 13:21
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Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 ila 12 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 ila 12 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (TL) EN YÜKSEK (TL)
Hamsi 10 12
Somon (çiftlik) 20 30
İstavrit 5 10
Tirsi 10 12
Mezgit 15 40
Levrek (çiftlik) 20 25
Levrek (deniz) 40 70
Çipura (çiftlik) 25 30
Palamut (tane) 10 15
Barbunya 20 30
Kalkan 70 90
Çinekop (deniz) 20 50
Zargana 20 25
Alabalık 15 20
Uskumru 15 20
Sazan 8 12
Samsun Büyükşehir Belediyesi
13 Aralık 2018 Perşembe 13:21