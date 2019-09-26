Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|10,00
|10,00
|Somon (çiftlik)
|25,00
|30,00
|İstavrit
|10,00
|15,00
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|15,00
|20,00
|Levrek (çiftlik)
|20,00
|25,00
|Çipura (çiftlik)
|20,00
|30,00
|Sargan
|25,00
|25,00
|Palamut (tane)
|-
|-
|Barbunya
|25,00
|30,00
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|-
|-
|Zargana
|-
|-
|Kırlangıç
|-
|-
|Levrek (deniz)
|30,00
|35,00
|Alabalık
|20,00
|25,00
|Uskumru
|10,00
|15,00
|Sazan
|-
|-