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Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 5 liradan satıldı.

15.10.2019 16:48Samsun'da balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 5 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)		EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
5,005,00
Somon40,0060,00
İstavrit7,007,00
Tirsi15,0020,00
Mezgit7,0010,00
Levrek (çiftlik)20,0030,00
Çipura (çiftlik)20,0030,00
Sargan25,0025,00
Palamut (tane)20,0020,00
Barbunya15,0025,00
Kalkan--
Çinekop (deniz)--
Zargana--
Kırlangıç--
Levrek (deniz)30,0040,00
Alabalık20,0025,00
Uskumru10,0010,00
Sazan--

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: AA

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