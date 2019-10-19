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Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 7 ile 10 liradan satıldı.

19.10.2019 15:43Samsun'da balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 7 ile 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA) 		EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
7,0010,00
Somon 40,0050,00
İstavrit5,007,00
Tirsi15,0020,00
Mezgit7,00 12,00
Levrek (çiftlik)15,00 25,00
Çipura (çiftlik)25,0030,00
Sargan25,0025,00
Palamut (tane)20,0025,00
Barbunya15,0020,00
Kalkan- -
Çinekop (deniz)--
Zargana--
Kötek20,0025,00
Levrek (deniz)30,0045,00
Alabalık20,00 25,00
Uskumru10,0010,00
Sazan--

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: AA

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