Samsun'da balık fiyatları

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

5,00 7,00 Somon 40,00 60,00 İstavrit 5,00 7,00 Tirsi 15,00 20,00 Mezgit 7,00 10,00

Levrek (çiftlik) 20,00 25,00 Çipura (çiftlik) 20,00 30,00 Sargan 25,00 25,00 Palamut (tane) 20,00 25,00 Barbunya 15,00 20,00 Kalkan - - Çinekop (deniz) - - Zargana - - Kötek 20,00 25,00 Levrek (deniz) 30,00 45,00 Alabalık 20,00 25,00 Uskumru 10,00 15,00 Sazan - -



Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 5 ile 7 liradan satıldı.Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle: