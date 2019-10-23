Haberler » Ekonomi » Samsun'da balık fiyatları

Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 5 ile 7 liradan satıldı.

23.10.2019 12:12Samsun'da balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 5 ile 7 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA) 		EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
5,007,00
Somon 40,0060,00
İstavrit5,007,00
Tirsi15,0020,00
Mezgit7,00 10,00
Levrek (çiftlik)20,00 25,00
Çipura (çiftlik)20,0030,00
Sargan25,0025,00
Palamut (tane)20,0025,00
Barbunya15,0020,00
Kalkan- -
Çinekop (deniz)--
Zargana--
Kötek20,0025,00
Levrek (deniz)30,0045,00
Alabalık20,00 25,00
Uskumru10,0015,00
Sazan--

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:10 Piyasalarda gün ortası
13:08 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:06 , yeni e-ticaret platformu Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı
13:06 "Bankalar ipoteğe değil, projeye kredi vermeli"
12:56 Great Enterpreneur Games Türkiye yarışması
12:46 ÇAYKUR bu yıl 750 bin ton yaş çay aldı
12:44 Adana'da mısırda artan üretim çiftçinin yüzünü güldürdü
23.10.2019 13:14:28