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Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

26.10.2019 16:50Samsun'da balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA) 		EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
10,0010,00
Somon 40,0050,00
İstavrit7,0010,00
Tirsi15,0020,00
Mezgit7,00 10,00
Levrek (çiftlik)20,00 25,00
Çipura (çiftlik)20,0030,00
Sargan25,0025,00
Palamut (tane)20,0025,00
Barbunya15,0020,00
Kalkan- -
Çinekop (deniz)--
Zargana--
Kötek20,0025,00
Levrek (deniz)30,0040,00
Alabalık20,00 25,00
Uskumru10,0015,00
Sazan--

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: AA

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