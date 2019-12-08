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Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.

08.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:38Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

10,0015,00
Somon 40,0060,00
İstavrit--
Tirsi15,0020,00
Mezgit30,00 40,00

Levrek (çiftlik)30,00 35,00
Çipura (çiftlik)30,0030,00
Sargan- -
Palamut (tane)30,0035,00
Barbunya40,0050,00
Kalkan- -
Çinekop (deniz)--
Lüfer (tane)60,0070,00
Kötek--
Levrek (deniz)40,0050,00
Alabalık- -
Uskumru10,0015,00
Sazan--


Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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