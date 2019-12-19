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Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.

19.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:26 Samsun'da balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA) 		EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
 20,00 25,00
Somon 30,00 40,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi 15,00 20,00
Mezgit 15,00 20,00
Levrek (çiftlik) 30,00 35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 35,00
Sargan 25,00 30,00
Palamut (tane) 20,00 25,00
Barbunya 25,00 30,00
Kalkan 180,00 200,00
Çinekop (deniz) - -
Lüfer (tane) 60,00 70,00
Kötek - -
Levrek (deniz) 50,00 70,00
Alabalık - -
Uskumru 10,00 15,00
Sazan - -

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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