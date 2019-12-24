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Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, mezgitin kilogramı 25 ila 30 liradan satıldı.

24.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:00 Samsun'da balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, mezgitin kilogramı 25 ila 30 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA) 		EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
 - -
Somon 30,00 40,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi 15,00 20,00
Mezgit 25,00 30,00
Levrek (çiftlik) 30,00 35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 40,00
Sargan 25,00 30,00
Palamut - -
Barbunya 25,00 30,00
Kalkan 170,00 210,00
Çinekop (deniz) - -
Lüfer (tane) 60,00 70,00
Kötek 40,00 50,00
Levrek (deniz) 50,00 70,00
Alabalık - -
Uskumru 10,00 15,00
Sazan 20,00 20,00

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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