Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, mezgitin kilogramı 25 ila 30 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
| Hamsi
| -
| -
| Somon
| 30,00
| 40,00
| İstavrit
| 10,00
| 15,00
| Tirsi
| 15,00
| 20,00
| Mezgit
| 25,00
| 30,00
| Levrek (çiftlik)
| 30,00
| 35,00
| Çipura (çiftlik)
| 30,00
| 40,00
| Sargan
| 25,00
| 30,00
| Palamut
| -
| -
| Barbunya
| 25,00
| 30,00
| Kalkan
| 170,00
| 210,00
| Çinekop (deniz)
| -
| -
| Lüfer (tane)
| 60,00
| 70,00
| Kötek
| 40,00
| 50,00
| Levrek (deniz)
| 50,00
| 70,00
| Alabalık
| -
| -
| Uskumru
| 10,00
| 15,00
| Sazan
| 20,00
| 20,00