Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 15 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
| Hamsi
| 15,00
| 15,00
| Somon
| 30,00
| 40,00
| İstavrit
| 10,00
| 15,00
| Kefal
| 15,00
| 20,00
| Mezgit
| 20,00
| 30,00
| Levrek (çiftlik)
| 30,00
| 40,00
| Çipura (çiftlik)
| 30,00
| 35,00
| Sargan
| 25,00
| 30,00
| Palamut (tane)
| 20,00
| 25,00
| Barbunya
| 30,00
| 50,00
| Kalkan
| 120,00
| 150,00
| Çinekop (deniz)
| -
| -
| Lüfer (tane)
| 60,00
| 70,00
| Kötek
| 40,00
| 50,00
| Levrek (deniz)
| 50,00
| 60,00
| Alabalık
| 20,00
| 25,00
| Uskumru
| 10,00
| 15,00
| Sazan
| -
| -