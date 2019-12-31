Samsun'da balık fiyatları

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

15,00 15,00 Somon 30,00 40,00 İstavrit 10,00 15,00 Kefal 15,00 20,00 Mezgit 20,00 30,00

Levrek (çiftlik) 30,00 40,00 Çipura (çiftlik) 30,00 35,00 Sargan 25,00 30,00 Palamut (tane) 20,00 25,00 Barbunya 30,00 50,00 Kalkan 120,00 150,00 Çinekop (deniz) - - Lüfer (tane) 60,00 70,00 Kötek 40,00 50,00 Levrek (deniz) 50,00 60,00 Alabalık 20,00 25,00 Uskumru 10,00 15,00 Sazan - -



Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 15 liradan satıldı.Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle: