Haberler » Ekonomi » Samsun'da balık fiyatları - Ekonomi

Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.

07.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:46 Samsun'da balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı. Kalkan balığının 100 ila 120 liradan işlem gördüğü pazarda, mezgit 20 ila 25 liradan alıcıya ulaştı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA) 		EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
 10,00 15,00
Somon 30,00 40,00
İstavrit 10,00 15,00
Kefal 15,00 20,00
Mezgit 20,00 25,00
Levrek (çiftlik) 30,00 40,00
Çipura (çiftlik) 30,00 35,00
Sargan - -
Palamut (tane) 20,00 25,00
Barbunya 30,00 50,00
Kalkan 100,00 120,00
Çinekop (deniz) - -
Lüfer (tane) 60,00 70,00
Kötek 40,00 50,00
Levrek (deniz) 50,00 60,00
Alabalık 10,00 20,00
Uskumru 10,00 15,00
Sazan - -

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:01   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü - Ekonomi
18:00   İzmir'de toplanan beyaz eşyacılardan "zincir mağaza" tepkisi - Ekonomi
17:56   İTSO’dan üyelerine hukuki danışmanlık hizmeti - Ekonomi
17:56   New York borsası düşüşle açıldı - Ekonomi
17:51   “Meslek liseliler işe avantajlı başlıyor” - Ekonomi
16:58   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Ekonomi
16:25   Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı - Ekonomi
15:00   Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek - Ekonomi
13:34   Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin '41 Kart' uygulaması 30 bin ailenin dermanı oldu - Ekonomi
12:55   IKEA, dolabın altında kalarak ölen iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek - Ekonomi
7.01.2020 18:11:25