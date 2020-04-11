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Samsun'da "Bana Hayalindeki Şehri Anlat" video yarışması

Samsun'da 7-18 yaş grubundakilerin katılabileceği "Bana Hayalindeki Şehri Anlat" video yarışması düzenlenecek.

11.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:42
Samsun'da
Samsun 'da 7-18 yaş grubundakilerin katılabileceği "Bana Hayalindeki Şehri Anlat" video yarışması düzenlenecek.
Samsun Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yarışmaya 7 ile 18 yaş aralığındaki tüm çocuk ve gençler katılabilecek.
Katılımcılara kitap hediye edilecek yarışmaya diğer illerden de başvurulabilecek.
Yarışmaya katılacakların ebeveynlerinin izni ve gözetiminde bir dakikalık video hazırlaması gerekiyor.
Katılmak isteyenler, 20 Nisan'a kadar yarışmanın detaylarının da bulunduğu "sbsb.tc/bhsa" internet sitesini ziyaret edebilecek.
"Günümüz çocuklarına ulaşabilmek adına yarışmayı düzenlemek istemekteyiz"
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel planlamasına yönelik çocukları etkileyen kararlar uygulamaya konulurken onların da fikirlerine başvurmak gerektiği bildirildi.
Çocukların hayal ettikleri şehrin oluşturulmasında, fikirleri ve hayallerinin ortaya çıkaracağı sonuç ve etkilerin farkında olmalarının beklenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ancak bu şekilde çocukların sosyal yaşam alanı olan şehrin planlamasına, tasarımına katılımı tam manada anlamlı ve gerçekçi olacaktır. Çocuklarımızın yaşadıkları şehir üzerinde söz sahibi olduklarının bilincine varmalarını sağlamak, dışa dönük, cesur, atılgan ve katılımcı olmalarını teşvik etmek, yeni iletişim formları ile dijital olanaklarla seslerinin duyurulmasına katkı sunmalarını istemekteyiz.
Edgar Cayce'ın da belirttiği gibi, 'Hayaller yarının sorularına, bugünün cevaplarıdır' penceresinden bakarak yaşanabilir bir dünya ve şehirlerin oluşturulabilmesi adına büyük sorulara, en büyük cevapları çocuklarımızın vereceğine inanmaktayız. Bu inancımızı gerçekleştirmek üzere günümüz çocuklarına ulaşabilmek, hayallerine dokunmak adına yarışmayı düzenlemek istemekteyiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Güncel
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