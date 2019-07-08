08.07.2019 16:04
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Samsun'da baraj gölüne giren genç boğuldu

Samsun

Samsun'un Ayvacık ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Volkan Gün (17), arkadaşı ile birlikte serinlemek için Suat Uğurlu Barajı'ndaki iskeleden göle girdi.
Gün'ün bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşı durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Gün'ü sudan çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Ayvacık, Uğurlu, Samsun, Güncel

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