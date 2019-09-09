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Samsun'da bıçakla yaralama

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, kız kardeşinin eşini bıçakla ağır yaraladı.

09.09.2019 18:34 Samsun'da bıçakla yaralama
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, kız kardeşinin eşini bıçakla ağır yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Hasbahçe Mahallesi 236. Sokak'ta A.U. (35) ile eşi H.U.(34) arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışmayı gören H.U'nun kardeşi G.T. (20), eniştesi A.U'yu çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan A.U, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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