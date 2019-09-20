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Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

20.09.2019 20:16Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan A.Y. (37) ile M.Y. (47) arasında 19 Mayıs Mahallesi'nde çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada vücuduna bıçak darbeleri alarak yaralanan A.Y, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polislerce gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 Mayıs, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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