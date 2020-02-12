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Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun'da iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i bıçaklanarak, diğeri ise darp sonucu hastanelik oldu.

12.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:13Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
'da iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i bıçaklanarak, diğeri ise darp sonucu hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un ilçesi Ulugazi Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.(39) ile C.B.(25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada her iki şahıs da birbirlerini darp etti. C.B., B.T.'yi karnından bıçakla yaraladı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan B.T. tedavi altına alındı. Darp sonucu yaralanan C.B. ise hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan C.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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