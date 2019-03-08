Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde bıçaklı kavga
sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet A. (35) ile Sungurlu
Mahallesi'ndeki iş yerine gittiği Hakan A. (35) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A, Hakan A'yı bıçakladı. Arbede sırasında Hakan A. da elinden bıçağı alarak Ahmet A'yı yaraladı.
Kavgayı ayırmak için araya gören Öncel Ç. (34) bıçak darbeleriyle hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet A, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sungurlu, kavga, Samsun, Güncel
Kaynak: AA