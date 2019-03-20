Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Samsun
'un İlkadım
ilçesinde Irak
uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Kale
Mahallesi Tütün İskelesi
yanında Irak
uyruklu grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen Irak
uyruklu bir kişi ile Ammar Ramzı M. ve Khalıd Mohammed J. bıçakla yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince ismi öğrenilemeyen kişi Samsun
Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar da Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kale, İlkadım, Irak, Samsun, Güncel
Kaynak: AA