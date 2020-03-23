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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

23.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:25
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Samsun 'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.Ö.(55) yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

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