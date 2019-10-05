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Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

05.10.2019 16:40Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rasathane Mahallesi Dr. Kamil Caddesi ile Kore Sokak'ın kesiştiği noktada Yaşar Y. (53) ve arkadaşı Ramazan Ö. (46) sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Sol kasığından yaralanan Ramazan Ö. Gazi Devlet Hastanesine, sol koltuk altı ve karın boşluğundan yaralanan Yaşar T. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaşar T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli Ali Ö. (47), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çakıyla yakalandı.
"Kesici aletle kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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