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Samsun'da bir evde çıkan yangında genç kadın ağır yaralandı

Samsun'da bir evde çıkan yangında 28 yaşındaki kadın yanarak ağır yaralandı.

25.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:13Samsun'da bir evde çıkan yangında genç kadın ağır yaralandı
'da bir evde çıkan yangında 28 yaşındaki kadın yanarak ağır yaralandı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde çıkan yangında yatak odasında bulunan Fatma Ç.(28), yanarak ağır yaralandı. 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatma Ç. tedavi altına alındı. Yapılan araştırmada yangının elektrikli sobadan çıktığı tespit edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Hürriyet Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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