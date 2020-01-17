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Samsun'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki tüm borçları ödedi

Samsun'un Havza ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı 15 bin 500 lira borcu kapattı.

17.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:38Samsun'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki tüm borçları ödedi
'un ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı 15 bin 500 lira borcu kapattı.
İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, 25 Mayıs Mahallesi Şehit Jandarma Er Mahmut Köksal Sokağı'ndaki bakkal dükkanına gelerek vatandaşların veresiye defterinde yazılı borçlarını ödedi. Dükkanın camına, "17.01.2020 tarihi itibarıyla bu iş yerine borcu olan vatandaşların borcu hayırsever bir iş adamı tarafından ödenmiştir." yazısı asıldı.
Dükkanın sahibi Muharrem Yoldaş, AA muhabirine, 11 yıldır bakkallık yaptığını, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi. Yoldaş, "Allah ondan razı olsun. Haberi verdiğim vatandaşlar da hayır duası etti." dedi.
Bakkalın müşterisi Aslan Başaran da hayırsevere teşekkür etti.

Samsun, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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