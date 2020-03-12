Samsun'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
12.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:50
Samsun 'un Bafra ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Dededağı Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Gönül Güngör'ü (51) komşuları, evinde yerde boğaz, sırt ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayı duyan ve evin çevresine toplanan ölen kadının yakınları, sinir krizi geçirdi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, olayda kullanılan bıçak bulundu.
Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen ölen kadının oğlu B. Güngör'ün (32) yakalanması için çalışma başlatıldı.
Dededağı Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Gönül Güngör'ü (51) komşuları, evinde yerde boğaz, sırt ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayı duyan ve evin çevresine toplanan ölen kadının yakınları, sinir krizi geçirdi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, olayda kullanılan bıçak bulundu.
Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen ölen kadının oğlu B. Güngör'ün (32) yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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