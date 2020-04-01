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Samsun'da bir kırsal mahalle karantinaya alındı

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi karantinaya alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı.

01.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:53
Samsun'da bir kırsal mahalle karantinaya alındı
Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi karantinaya alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan duyuruda, "Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 31 Mart 2020 tarihli ve 14 No'lu kararı ile ilimiz Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle mahallenin giriş çıkışlarına izin verilmeyerek 01 Nisan 2020 saat 07.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ovacık Mahallesi, Samsun Valiliği, Vezirköprü, Samsun, Güncel
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