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Samsun'da bir kişi babasını bıçakla ağır yaraladı

Samsun'da bir kişi babasını bıçakla ağır yaraladı.

30.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:50
Samsun'da bir kişi babasını bıçakla ağır yaraladı
Samsun 'da bir kişi babasını bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesindeki bir okulda memur olarak çalıştığı öğrenilen Onur S. (39), evlerinde babası Cabir S.'ye (70) bıçakla saldırdı. Oğlunun saldırısı sonucu kollarından ve göğsünden bıçaklanan Cabir S., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cabir S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Onur S. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, Atakum, Sabah, 3. Sayfa

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