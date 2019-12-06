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Samsun'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde, cami tuvaletinde bulunan kişinin ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

06.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:22Samsun'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
Samsun'un Atakum ilçesinde, cami tuvaletinde bulunan kişinin ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.
Mevlana Mahallesi'ndeki İstiklal Camisi'nde tuvalete giren vatandaşlar, Hikmet Akyüz'ün (61) yerde hareketsiz yattığını fark etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Doktor tarafından yapılan kontrolde, Akyüz'ün ölümü şüpheli bulundu.
Akyüz'ün cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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