26.06.2019 17:39
Haberler » Güncel » Haber

Samsun'da bir kişi garajda ölü bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi evinin garajında ölü bulundu.

Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi evinin garajında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Veysel Duran'a (56) ulaşamayan ailesi, Taşkale Mahallesi Doyran yolu mevkisinde bağ evi olarak kullandıkları eve gitti.
Evin garajında Duran'ın hareketsiz yattığını gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Ekiplerce yapılan incelemede, Duran'ın ateşli silahla vurulma sonucu öldüğü belirlendi.
Duran'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Samsun'da bir kişi garajda ölü bulundu
Kaynak: AA
vezirköprü , ölü , samsun , öldü , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:34 Özel çocuktan Başkan Geylani'ye ziyaret
18:34 İntihara kalkışan kişiye 'atla' diye bağırınca tepki gördü
18:34 "Türk Malı artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline geldi"
18:34 "İsrail'siz bir Batı Şeria söz konusu olamaz"
18:33 Marmara Adası açığında gemi, ekipler tarafından çıkarıldı
18:33 TCDD'DEN MARMARAY AÇIKLAMASI
18:31 THY'NİN YENİ UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI (2 aktüel)