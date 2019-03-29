Samsun'da Bir Kişi İş Yerinde Ölü Bulundu

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Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi sanayi sitesindeki iş yerinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Gülsan Sanayi Sitesi 42. Sokak'taki oto döşeme dükkanından kötü koku gelmesi üzerine çevredekiler, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, içeri girdiklerinde yerde yatan iş yeri sahibi Hidayet Er'in (70) öldüğünü belirledi.Yaklaşık iki ay önce öldüğü sanılan Er'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.