Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Haber

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yaptığı' gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.

20.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:25Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
'da 'uyuşturucu ticareti yaptığı' gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.

Olay, Samsun'un ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 kullanıcı şahsa 13 kapsül sentetik ecza sattığı tespit edilen Y.K. ve F.Ç. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 103 adet sentetik ecza elde edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan Y.K. ve F.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.Ç. adlı kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.K. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Yenidoğan Mahallesi, Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:58 Kötü kokular gelen daireden yaşlı adamın cesedi çıktı
00:47 Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti
00:45 Birlikte alkol aldığı arkadaşının boğazını keserek öldürdü
00:35 Kötü kokular gelen dairede yaşlı adamın cesedi çıktı
00:33 Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
00:10 Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı
09:07 İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı
21.11.2019 01:13:52