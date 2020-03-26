Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada
Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)SALDIRGAN TUTUKLANDISamsun'da iki grup arasında çıkan kavgada Onur Yıldız'ın, tabancayla başından vurularak yaralanması olayı ile ilgikli gözaltına alınan Adem M., Batuhan M., Üzeyir M.. ve Uğur M.
26.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:36
Samsun 'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada Onur Yıldız'ın, tabancayla başından vurularak yaralanması olayı ile ilgikli gözaltına alınan Adem M., Batuhan M., Üzeyir M.. ve Uğur M. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Adem M.'nin tutuklanmasına karar verdi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada Onur Yıldız'ın, tabancayla başından vurularak yaralanması olayı ile ilgikli gözaltına alınan Adem M., Batuhan M., Üzeyir M.. ve Uğur M. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Adem M.'nin tutuklanmasına karar verdi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Onur Yıldız, Samsun, Güncel