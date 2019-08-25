Haberler» Güncel» Haber

Samsun'da bir kişinin eşi ve kızını öldürmesi

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

25.08.2019 15:09
Samsun'da bir kişinin eşi ve kızını öldürmesi
Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eşi ve kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan B. (65), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Hasan B, daha sonra adliyeye çıkarıldı.
Bafra'da dün, İshaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evlerinde Hasan B, aralarında çıkan tartışmanın ardından engelli eşi Meryem B. (60) ile kızı Emine B'yi (35) tabancayla öldürmüş, ardından polis merkezine giderek teslim olmuştu.
Samsun'da bir kişinin eşi ve kızını öldürmesi

Samsun, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:41   (görüntülü) uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
16:40   Bakan koca ve binali yıldırım, şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu
16:40   Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
16:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Malazgirt Zaferi mesajı"
16:40   Antalya'da silahlı kavga: 3 yaralı
16:40   Mersin'de "Çamlıyayla 5. İğne Oyası Festivali"
16:38   Amasra'da sürat teknesi askeri limana çarptı