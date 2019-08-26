Haberler» Güncel» Haber

Samsun'da bir kişinin eşi ve kızını öldürmesi

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

26.08.2019 09:10 Samsun'da bir kişinin eşi ve kızını öldürmesi
Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Eşi ve kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan B. (65), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bafra'da 24 Ağustos'ta, İshaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evlerinde Hasan B, aralarında çıkan tartışmanın ardından engelli eşi Meryem B. (60) ile kızı Emine B'yi (35) tabancayla öldürmüş, ardından polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Samsun, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:02   'kırmızı elmas', 7 ay boyunca hasat ediliyor
11:02   Pirinkayalar Geçidi'ndeki tünelde yıl sonunda ışık görünecek
11:01   Aydın Ekonomi Kulübü, Malazgirt zaferini kutladı
11:01   Market poşeti ücretlendi; manav poşetlerine talep patladı
11:00   'kalitesiz kırtasiye kör eder' uyarısı
11:00   Ciltteki nem dengesine dikkat
10:58   Dha yurt bülteni - 4