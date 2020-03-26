Samsun 'da bir kişinin vurulduğu kavga kamerada

SAMSUN'da iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla başından vurulan Onur Yıldız (30) ağır yaralandı. Polis , şüpheli Adem M.'yi (39) gözaltına alırken, olay anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 191'inci sokakta gece saatlerinde meydana geldi. Caddede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan gruplar, bir süre sonra aynı yede buluştu. Kalabalık iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında iddiaya göre Adem M. tabancayla Onur Yıldız'a ateş etti. Yıldız, kanlar içerisinde yere yığılırken, kalabalık sağa sola kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından vurulduğu belirlenen Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra kaçan Adem M. ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAVGA ANI KAMERADA

Sokak ortasında yaşanan olay anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 kişilik bir gruba kalabalık bir grubun saldırdığı görülüyor. O anda saldırgan gruptaki Adem M. olduğu iddia edilen kişi tabancayla ateş ediyor. Kurşunun isabet ettiği Onur Yıldız ise yere düşüyor. Bu sırada yere düşen Yıldız'a iki kişi tekme savuruyor. Kalabalık ardından kaçarak uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA