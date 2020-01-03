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Samsun'da "Bir yaş daha büyüdüm projesi" ile doğum günlerini kutladılar

Samsun'un Canik ilçesi Halk Eğitim Merkezince başlatılan "Bir yaş daha büyüdüm projesi" kapsamında hayatlarında hiç doğum günü kutlamamış anaokulu öğrencileri için doğum günü etkinliği gerçekleştirildi.

03.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:25 Samsun'da
'un ilçesi Halk Eğitim Merkezince başlatılan "Bir yaş daha büyüdüm projesi" kapsamında hayatlarında hiç doğum günü kutlamamış anaokulu öğrencileri için doğum günü etkinliği gerçekleştirildi.
Canik Halk Eğitim Merkezinde Aşçılık ve Pastacılık Bölümünde usta öğretici olarak görev yapan Mürvet Keçe ve Hikmet Köseoğlu, özellikle dezavantajlı çocukların çoğunlukta olduğu Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Gülbahar Hatun Anaokulu'nda eğitim alan çocuklar için "Bir yaş daha büyüdüm projesi"ni hayata geçirdi.
Keçe ve Köseoğlu, kurstaki öğrencilerle anaokulundaki çocukların sevdiği pastaları hazırladı. Anaokuluna kursiyerlerle gelen Keçe ve Köseoğlu, okul yöneticilerinin de desteğiyle çocuklar için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Mürvet Keçe, hayatlarında hiç doğum günü kutlamamış çocuklar ile diğer çocuklar için alternatif doğum günü düzenlediklerini söyledi.
Aşçılık ve pastacılık kursuna katılan kursiyerlerle yaptıkları pastaları okula getirerek çocukları mutlu etmek istediklerini dile getiren Keçe, "Özelikle ekonomik durumu iyi olmadığı için çocuklarına doğum günü kutlaması yapamayan ailelerin çocuklarının çoğunlukta olduğu okulu seçtik. Proje kapsamında 4 ay boyunca farklı anaokullarında etkinlikler düzenleyeceğiz." dedi.
Gülbahar Hatun Anaokulu Müdürü Mihrican Önder da etkinlikten dolayı Keçe ve Köseoğlu'na teşekkür ederek, İstanbul'da yaşayan iş insanı Metin Ülgey tarafından çocuklar için gönderilen kışlık giysi, atkı, bere ve eldivenleri de doğum gününde çocuklara hediye etti.

Yavuz Selim Mahallesi, Samsun, Canik, Güncel

Kaynak: AA

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