Samsun'da Bu Yıl Yapı Ruhsatı Verilen Binaların Toplam Değeri 2,6 Milyar Lira

Samsun
'da 2018 yılı Ocak- Eylül
döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 2,6 milyar lira. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) Samsun Bölge Müdürlüğü Yapı İzin İstatistiklerinden "Samsun Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Eylül 2018" konusunda bilgilendirme yaptı. Buna göre Samsun, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen bin 155 bina ile (yüzde 1,5) Türkiye'de 21'inci sırada yer aldı. Türkiye genelinde ise 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı ise 77 bin 4 oldu.
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 1,8 milyon metrekare
2018 yılı Ocak-Eylül döneminde Samsun yapı ruhsatı verilen 1,8 milyon metrekare alan ile Türkiye'de 15'inci sırada yer aldı. Samsun'da yapı ruhsatı verilen toplam alanın yüzde 46,7'si (838 bin metrekare) konut kullanım alanı, yüzde 36'sı (647 bin metrekare) konut dışı kullanım alanı ve yüzde 17,4'ü ise (312 bin metrekare) ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 105 milyon metrekare iken bunun yüzde 51,9'u (54,9 milyon metrekare) konut, yüzde 29,6'sı (31,3 milyon metrekare) konut dışı ve yüzde 18,5'i (19,6 milyon metrekare) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 2,6 milyar lira
Samsun'da 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 2,6 milyar lira olup bu değer ile Türkiye'de 14'üncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde ise 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 140 milyar lira oldu.
Yapı ruhsatı verilen daire sayısı 6 bin 827
Samsun, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen 6 bin 827 daire ile Türkiye genelinde 22'inci sırada yer aldı. Türkiye'de 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen toplam daire sayısı ise 485 bin 356 oldu. - SAMSUN