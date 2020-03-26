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Samsun'da çalınan balıkçı teknesi Giresun'da bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalınan balıkçı teknesi, Giresun'un Piraziz ilçesinde bulundu.

26.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:50
Samsun'da çalınan balıkçı teknesi Giresun'da bulundu
Samsun 'un Çarşamba ilçesinde çalınan balıkçı teknesi, Giresun 'un Piraziz ilçesinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kumtepe Mahallesi'nde S.A, balıkçı teknesinin çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknenin bulunması için çalışma başlattı.
Teknenin Giresun'un Piraziz ilçesinde olduğunun belirlenmesi üzerine Piraziz İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonla tekneyi çaldığı belirlenen Özbekistan uyruklu I.K. (25) yakalandı, teknede bulundu.
Balıkçı teknesi, Çarşamba'ya getirilerek sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çarşamba, Giresun, Piraziz, Samsun, Güncel

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