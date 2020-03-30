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Samsun'da camilerden 'evde kalın' anonsu

Samsun'da camilerden 'evde kalın' anonsu Samsun'da camilerden yeni korona virüsü tedbirleri kapsamında evden çıkılmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı.

30.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:01
Samsun 'da camilerden 'evde kalın' anonsu
SAMSUN - Samsun'da camilerden yeni korona virüsü tedbirleri kapsamında evden çıkılmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı.
Samsun'da yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla yatsı ezanının ardından cami hoparlörlerinden dua ediliyor. Duaların anlaşılmaz olmaması için camilerde yalnızca yatsı namazlarına özel merkezi sistem kullanılıyor. Devam eden bu uygulamayla beraber camilerden vatandaşları bilinçlendirmek ve evde kalmaya teşvik etmek amaçlı anonslar da yapılmaya başlandı.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında günde birkaç kez tekrarlana anonsta, "Değerli vatandaşlarımız. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi(salgın) ilan ettiği korona virüsünün yayılmaması ve sağlığınızın korunması açısından, kalabalık ortamlarda bulunmamanız, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeniz, ellerinizi sık sık temizlemeniz ve işi olmayanların mümkünse dışarıya çıkmamaları ve evlerinde kalmaları önemle rica olunur" denildi.
Samsunlu vatandaşlar her iki uygulamayı da önemli ve yerinde bulduklarını belirterek dışarıda işi olmayanların evden çıkmaması yönünde çağrı yaptılar.
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Samsun’da camilerden ’evde kalın’ anonsu

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Yerel

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Samsun'da camilerden 'evde kalın' anonsu
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