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Samsun'da çatı yangını

Samsun'da çatı yangınıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen çatı yangını korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

05.09.2019 15:49
Samsun'da çatı yangını
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen çatı yangını korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Yangın, İsaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde 7 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, binanın baca kısmında çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı. Civarda bulunan vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzere olay yerine gelen Samsun Büyüşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Çatı katının kapısının kitli olması nedeniyle kapıyı kırarak çatıya çıkan ekipler yangını yan binalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Samsun'da çatı yangını

İtfaiye, Samsun, Bafra, Yerel

Kaynak: İHA

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