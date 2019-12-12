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Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı

Samsun'da yapılan Huzur Güven Uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı.

12.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:27Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı
'da yapılan Güven Uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği tarafından, 11 Çarşamba günü 07.00-09.00 ve 11.00-15.00 saatleri arasında ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı yapılan Huzur Güven Uygulaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 246 personelin katılımıyla yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 20 şahsın yakalandığı açıklandı.

Uygulama özellikle internet ve oyun salonu, kahvehane, büfe, iddia bayi, içki tüketilmesi muhtemel yerler ile narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk binalar, okul ve bina çevresinde bulunan şüpheli şahıs ve araçlar; köy, mahalle, sokak ve park gibi muhtemel yerlere yönelik olarak icra edildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan uygulamanın sonuçlarına yönelik yapılan açıklamada, "Sorumluluk bölgelerinde uygulamaya yönelik alan bulunmayan bağlılarımızca, kendi bölgelerinde öne çıkan hususların kontrolü yapılmıştır. 246 personelin katıldığı uygulama neticesinde, 3 bin 290 şahıs sorgulanmış olup çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalanmıştır. 246 umuma açık yer, toplam 608 adet okul servis aracı ve normal araç kontrol edilmiştir. 49 araca toplam 18 bin 925 TL para cezası uygulanmış olup ayrıca Kabahatler Kanununa göre 16 şahsa 2 bin 838 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - SAMSUN

Samsun Valiliği, Aralık, Samsun, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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