Samsun'da cezaevi personeli iftarda buluştu

Samsun
Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iftar programında kentteki cezaevi personeli ve aileleri bir araya geldi.
Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
Kampüsündeki iftar programına Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz
, İlkadım
Belediye Başkanı Necattin Demirtaş
, Atakum
Belediye Başkanı Cemil Deveci
, Adalet komisyonu Başkanı Kemal Alver, İl Jandarma
Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Samsun T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Cihan
, hayırsever iş adamı Yeşilyurt Demir Çelik
Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt
ile başsavcı vekilleri, hakim ile savcılar katıldı.
İftarın ardından infaz koruma memurlarından oluşan orkestra, ilahi ve türküler seslendirdi.
Programın sonunda kurum içinde inşaatı Yeşilyurt, çevre düzenlemesi ise İlkadım Belediyesince yapılan Adalet Camisi'nde ilk namaz kılındı.
Başsavcı
, Samsun
, Güncel
Kaynak: AA