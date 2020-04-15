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Samsun'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesinin ardından Samsun Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan da tahliyeler başladı.

15.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:15
Samsun'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesinin ardından Samsun Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan da tahliyeler başladı.

Sabah saatlerinde Sarıçevre yolu üzerinde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sıkı güvenlik önlemleri alarak kontrol noktaları oluşturdu. Cezaevinde yakını bulunanlar araçlarla cezaevine akın etti. Jandarma ekipleri oluşturulan kontrol noktalarından cezaevinde mahkum yakını olanlara cezaevi tarafına gitmesine izin vermedi. Mahkum yakınlarına, cezaevinden serbest bırakılan mahkumların, Bafralı olanları Bafra Otogarı'nda, Bafra dışından olanların ise Samsun Otogarı'na cezaevi tarafından belirlenen araçlarla götürüleceğini söyleyerek geri çevirdi.

Tahliye edilen hükümlüler cezaevinden araçlarla alınarak Bafra ve Samsun Otogarlarına gönderildi.

Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan toplam 550 hükümlü tahliye olacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Bafra, 3. Sayfa
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