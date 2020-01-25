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Samsun'da 'change' operasyonu: 8 gözaltı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, çalıntı araçları motor ve şase numaralarını değiştirerek, piyasaya süren 8 şüpheli gözaltınaalındı.

25.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:05Samsun'da 'change' operasyonu: 8 gözaltı
SAMSUN'un ilçesinde, çalıntı araçları motor ve şase numaralarını değiştirerek, piyasaya süren 8 şüpheli gözaltına

alındı. İl Komutanlığı KOM Şube ekipleri ile  Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki çalışmaları sonunda, çalıntı araçları motor ve şase numaralarını değiştirerek (change) piyasaya süren şüphelileri tespit etti. jandarma ekipleri, araçların parçalara ayrıldığı 2 adrese, eş zamanlı operasyon yaptı.  Adreslerde bir adet cip ile çok sayıda araca ait kaporta ve motor parçası ele geçirildi. Yaklaşık 25 araca incelenmek üzere el koyan jandarma, K.Y., H.T., G.K., B.Ş., I.M., A.B., Ş.H.T. ve H.K. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


- Samsun

Jandarma, Çarşamba, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

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