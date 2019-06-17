17.06.2019 17:26
Haberler»Güncel » Haber

Samsun'da cinayet

Samsun

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Çağlar İnan (25), kendisini telefonla arayan kişilerin isteği üzerine balkona çıktı.
İnan, kişi ya da kişilerin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan İnan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
19 Mayıs, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:41 Bolu'da uyuşturucuyla mücadele
18:39 "Sorun çözülürse eylemimizi durdururuz"
18:38 Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması
18:38 Pendik'te dehşet: Silahla kız arkadaşını öldürüp intihar etti
18:38 Zerzevan Kalesi'ndeki kazılara 20 yıllık sponsorluk
18:37 Sivas'ta 2 çobana yıldırım isabet etmesi
18:36 Suriye sınırındaki birliklere asker takviyesi