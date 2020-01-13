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Samsun'da çöp kamyonunda bulunan cesedin kimliği araştırılıyor

Samsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı bulunan cesedin kimlik tespiti için alınan DNA örnekleri, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

13.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:44Samsun'da çöp kamyonunda bulunan cesedin kimliği araştırılıyor
'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı bulunan cesedin kimlik tespiti için alınan DNA örnekleri, Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopside, cesetten DNA ile uyuşturucu madde kullanımı ya da zehirlenmeye bağlı bir şüphe olup olmadığı konusunda örnekler alındı.
Kimlik tespiti için alınan DNA ile diğer örnekler, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.
Alınan bilgiye göre, otopside cesedin kafasında kemik kırığı ve kafa içerisinde kanama tespit edildi.
İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokağı'nda dün akşam saatlerinde temizlik görevlileri, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşeti içinde parçalanmış ceset bulmuştu. Polis ekiplerinin yürüttükleri çalışma sonucu cesede ait kol ve bacaklar da Çaykara Sokağı'ndaki bir çöp konteynerinde poşet içinde bulunmuştu.

Adli Tıp, Trabzon, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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