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Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu

Samsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı vaziyette bulunan cesedin, kol ve bacaklarının olmadığı tespit edildi.

12.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:44Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu
'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı vaziyette bulunan cesedin, kol ve bacaklarının olmadığı tespit edildi.
ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşeti içinde ceset olduğunu fark eden temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinde, erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burada yapılan incelemede cesedin kol ve bacaklarının olmadığı belirlendi.
Cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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