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Samsun'da çöp konteynerinde ceset bulunması

Samsun'da aynı mahallerin farklı sokaklarında iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak bulunan cesedin yabancı uyruklu bir kişiye ait olma ihtimali üzerinde duruluyor.

12.01.2020 23:17 | Son Güncelleme: 12.01.2020 23:22Samsun'da çöp konteynerinde ceset bulunması
'da aynı mahallerin farklı sokaklarında iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak bulunan cesedin yabancı uyruklu bir kişiye ait olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, ilçesi Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise verdi. Kimliği belirsiz erkek şahsın cesedi çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı belinden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu öğrenildi. Parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunması için Samsun polisi alarma geçti. Şehirdeki bütün çöp konteynerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri saat 21.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve ve kayıp bacaklarını buldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olayı Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından cesedin geri kalan parçaları da otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin bulunan kolları ve bacakların da parçalara ayrıldığı tespit edildi. Öldürülen şahsın yabancı uyruklu olma ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ölen şahsın kimliğinin tespiti için çalışma başlattı. Vahşi cinayet ile ilgili soruşturma çok kapsamlı olarak devam ediyor. - SAMSUN

Reşadiye, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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